Mobilitätscluster drängt in die Rüstungsindustrie

Just im heurigen Jubiläumsjahr ist das Wort Krise – vor allem in der Autoindustrie – wieder in aller Munde. Wobei: „Ich würde es eher als Transformation bezeichnen, auch wenn es in einigen Bereichen große Herausforderungen gibt“, sagte ACStyria-Geschäftsführerin Christa Zengerer gestern bei einem Mobilitätskongress des Clusters am Grazer Flughafen.