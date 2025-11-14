Wichtiger Sieg! U21-Team übernimmt Tabellenführung

Österreich belohnte sich lange nicht

Belgien war zu Beginn um die Spielgestaltung bemüht, Österreich lauerte auf Konter – und das dank taktischer Disziplin und aggressivem Anlaufen mit Erfolg. Die Elf von Trainer Peter Perchtold kam immer besser in die Partie und strahlte deutlich mehr Gefahr aus. Cercle-Brügge-Legionär Oluwaseun Adewumi traf einschussbereit aus elf Metern den Ball nicht (12.), David Puczka zwang Belgien-Goalie Mike Penders bei einem Freistoß zu einer Parade (27.), Furkan Dursun klopfte an der Stange an (29.), und Ermin Mahmic verpasste diese nur hauchdünn (43.). Belgien brachte nur einen bedrohlichen Schuss zustande, der knapp vor der Pause am langen Eck vorbeistrich (41.).