Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Und dieses Mal?

So schaut Rangnicks Final-Bilanz mit ÖFB-Team aus!

Fußball International
17.11.2025 09:43
Teamchef Ralf Rangnick
Teamchef Ralf Rangnick(Bild: GEPA)

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft steht im WM-Quali-Heimspiel am Dienstag in Wien gegen Bosnien vor der wichtigsten Partie in der Ära von Teamchef Ralf Rangnick. Unter der Führung des Deutschen gab es schon einige Matches mit Final-Charakter – mit unterschiedlichem Ausgang.

0 Kommentare
  • 25. September 2022, Nations League, Wien: Österreich benötigt gegen Kroatien einen Sieg, um in der höchsten Liga zu bleiben. Nach 60 Minuten steht es 1:1, Rangnick stellt auf Dreierkette um, das ÖFB-Team verliert 1:3 und steigt ab.
  • 20. Juni 2023, EM-Qualifikation, Wien: Die ÖFB-Auswahl feiert gegen Schweden, den direkten Konkurrenten um einen EURO-Startplatz, einen verdienten 2:0-Erfolg.
Lesen Sie auch:
Doppelpack in EM-Quali
„Baumi“ schießt Österreich gegen Schweden zum Sieg
20.06.2023
  • 12. September 2023, EM-Qualifikation, Solna: Nach einer schwierigen ersten Hälfte switcht Rangnick beim Stand von 0:0 von einem 4-4-2 auf ein 4-2-3-1, Österreich wird stärker und gewinnt 3:1, womit die EURO-Teilnahme praktisch fixiert wird.
Lesen Sie auch:
Schweden entzaubert
3:1! Österreich stößt Tür zur EURO ganz weit auf
12.09.2023
  • 21. Juni 2024, EM-Gruppenphase, Berlin: Das Duell mit Polen gilt als richtungsweisend für den Einzug in die K.-o.-Phase. Die Partie steht bei 1:1 auf Messers Schneide, Rangnick beordert den zunächst auf dem rechten Flügel aufgebotenen Christoph Baumgartner ins Zentrum und der Leipzig-Profi erzielt das vorentscheidende 2:1 – Endstand 3:1 für Österreich.
Lesen Sie auch:
Riesenjubel bei den Österreichern – der so wichtige 1. Sieg bei der EM ist eingefahren!
3:1 gegen Polen
SIEG! Österreich wahrt die Achtelfinal-Chance
21.06.2024
  • 2. Juli 2024, EM-Achtelfinale, Leipzig: Österreich verliert trotz klarer Überlegenheit durch zwei Standard-Gegentore 1:2 gegen die Türkei und kassiert die bis heute wohl bitterste Niederlage unter Rangnick.
Lesen Sie auch:
Christoph Baumgartner kann’s nicht fassen – Österreich ist im Achtelfinale der EM 2024 ...
Bitterer Abend
1:2! Türkei beendet Österreichs EM-„Sommermärchen“
02.07.2024
  • 17. November 2024, Nations League, Wien: Wieder wird eine klare Dominanz nicht in einen Sieg umgemünzt, am Ende steht es gegen Slowenien 1:1 und die ÖFB-Auswahl verpasst den Gruppensieg.
Lesen Sie auch:
Christoph Baumgartner kann’s nicht fassen – gegen Slowenien kommt Österreich nicht über ein 1:1 ...
Nations League
Bitter! ÖFB-Team verpasst Sieg und Gruppenplatz 1
17.11.2024
  • 23. März 2025, Playoff-Rückspiel in der Nations League, Belgrad: Der Traum von der Rückkehr in die höchste Liga platzt, auf das unglückliche 1:1 drei Tage zuvor in Wien folgt eine verdiente 0:2-Auswärtsniederlage gegen Serbien.
Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Jetzt hat ÖFB-Team ein Finale, das keiner wollte
179.367 mal gelesen
Am Dienstag wartet nun der große Showdown gegen Bosnien auf das ÖFB-Team. 
Fußball International
„Kein Fairplay!“ Bosnien erhebt Vorwürfe gegen ÖFB
168.252 mal gelesen
Am Dienstag steigt der große WM-Showdown zwischen Österreich und Bosnien in Wien.
Innenpolitik
Nur ein Bundesland macht keine neuen Schulden
124.907 mal gelesen
Wer geht beim Schuldenabbau mit bestem Beispiel voran?
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
„Wenn ihr für Ukraine-Krieg seid, geht dorthin“
823 mal kommentiert
Robert Fico über die demonstrierenden Schüler: „Als sie die Möglichkeit zu diskutieren hatten, ...
Niederösterreich
„Gender-Wahn“ an der Volksschule: Eltern in Rage!
707 mal kommentiert
Aufregung über ein Formular an der Volksschule Absdorf
Mehr Fußball International
Erstmals seit 1998
„Verrückt!“ WM-Ekstase um die „Jahrtausendtruppe“
Und dieses Mal?
So schaut Rangnicks Final-Bilanz mit ÖFB-Team aus!
Wirbel vor WM-Showdown
Vorwurf aus Bosnien: Warum der ÖFB nicht „springt“
Pleite gegen Norwegen
„Inakzeptabel!“ Italien droht der Horror-Hattrick
Einsatz gegen Bosnien?
Hinter David Alaba steht ein dickes Fragezeichen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf