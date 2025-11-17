Gullivers Reise ins Theaterglück

Allenfalls tendieren die Ereignisse vor der Pause etwas zu deutlich Richtung Musical. Aber auch dieser Einwand ist obsolet, denn mit dem Ausstoß seelen- und einfallsloser Einwegware, mit der man uns jährlich behelligt, hat der glänzend gearbeitete Abend nichts zu tun. Nach der Pause, mit den philosophischen Gesellschaftsmodellen der Laputa und Houyhnhnms, erreicht die Aufführung großartiges Format. Und vor allem: Kein Video schlägt die Eselsbrücke zu den Riesen und Zwergen, so verlockend dergleichen auch wäre. Hier erfüllt sich alles mit Aura, Verwandlung, Licht und Schatten. Fabelhaft ist das.