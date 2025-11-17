Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zwei Stunden Dauerspaß

Herzog/Polster: Mega-Stimmung bei der Premiere

Fußball National
17.11.2025 09:40
Toni Polster (re.) und Andi Herzog (Mitte, im Bild mit Moderator Michael Fally) liefen in ...
Toni Polster (re.) und Andi Herzog (Mitte, im Bild mit Moderator Michael Fally) liefen in Deutschkreutz zur absoluten Höchstform auf. 500 Beuscher lachten zwei Stunden lang praktisch durchgehend.(Bild: Martin A. Jöchl)

In einem einzigartigen „Krone“-Showformat brillierten Andi Herzog und Toni Polster – diese gelungene Premiere macht Lust auf mehr.

0 Kommentare

Die Erwartungen vor der Premiere waren riesig – und wurden im Vinatrium Deutschkreutz dennoch deutlich übertroffen! Weil die Fußball-Legenden Toni Polster und Andi Herzog zu Höchstform aufliefen, sich beim von der „Krone“ präsentierten Event verbale Doppelpässe mit Wuchtelgarantie zuspielten – und damit auch die Bauchmuskeln von „Krone“-Sportchef Peter Moizi sowie Moderator und krone.at-Sportressortleiter Michael Fally einer zweistündigen Belastungsprobe unterzogen.

+2
Fotos

Bei den über 500 begeisterten Zuschauern blieb kein Auge trocken – die beiden Ex-Teamspieler hatten den Saal bereits nach wenigen „Spielminuten“ mit punktgenauen Analysen und humorvollen Sticheleien erobert. So richtete Goalgetter Polster etwa Herzog aus, dieser habe ein „typisches Radiogesicht“ und er verstehe nicht, warum er so oft im Fernsehen auftaucht. Auch Richtung Moizi flog ein Giftpfeil mit Augenzwinkern: „Er ruft mich sehr oft an, damit er weiß, was er schreiben soll“, lachte der 61-Jährige.

Peter Moizi riss das Publikum mit seinen Comedy-Einlagen zu Lachsalven hin.
Peter Moizi riss das Publikum mit seinen Comedy-Einlagen zu Lachsalven hin.(Bild: Martin A. Jöchl)

Der kurzweilige Mix lieferte Wuchteln, Fußball-Talk, Livemusik von Pete Art und Hannes Steif mit Klassikern der Pop-Geschichte – jeweils mit Bezug zu den Karrieren von Polster und Herzog – sowie unterhaltsame Gewinnspiele.Fortsetzung garantiertDie Show mündete dann direkt in das große Public Viewing, bei dem die Freude über Österreichs 2:0-Sieg in der WM-Qualifikation gegen Zypern entsprechend groß war. Einzig Bosnien sollte mit dem 3:1-Sieg gegen Rumänien zu später Stunde noch zu einem kleinen Spielverderber werden.

Pete Art (re.) und Hannes Steif (Mitte, Bass) brillierte mit Fally musikalisch.
Pete Art (re.) und Hannes Steif (Mitte, Bass) brillierte mit Fally musikalisch.(Bild: Martin A. Jöchl)

Nächster Stop: Hard
Während das rot-weiß-rote WM-Ticket damit noch wackelt, steht bereits fest: Das Show-Format mit zwei der größten Kicker Österreichs, die es gemeinsam auf 198 Länderspiele und 70 Tore bringen, findet eine Fortsetzung – und der Termin am 18. Dezember in Hard soll bei weitem nicht der letzte sein!

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Jetzt hat ÖFB-Team ein Finale, das keiner wollte
179.367 mal gelesen
Am Dienstag wartet nun der große Showdown gegen Bosnien auf das ÖFB-Team. 
Fußball International
„Kein Fairplay!“ Bosnien erhebt Vorwürfe gegen ÖFB
168.252 mal gelesen
Am Dienstag steigt der große WM-Showdown zwischen Österreich und Bosnien in Wien.
Innenpolitik
Nur ein Bundesland macht keine neuen Schulden
124.907 mal gelesen
Wer geht beim Schuldenabbau mit bestem Beispiel voran?
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
„Wenn ihr für Ukraine-Krieg seid, geht dorthin“
823 mal kommentiert
Robert Fico über die demonstrierenden Schüler: „Als sie die Möglichkeit zu diskutieren hatten, ...
Niederösterreich
„Gender-Wahn“ an der Volksschule: Eltern in Rage!
707 mal kommentiert
Aufregung über ein Formular an der Volksschule Absdorf
Mehr Fußball National
Und dieses Mal?
So schaut Rangnicks Final-Bilanz mit ÖFB-Team aus!
Zwei Stunden Dauerspaß
Herzog/Polster: Mega-Stimmung bei der Premiere
Wirbel vor WM-Showdown
Vorwurf aus Bosnien: Warum der ÖFB nicht „springt“
Boss spricht Klartext
Nach Ausschreitungen: „So ist der FC Wacker nicht“
Krone Plus Logo
Knaller im Happel-Oval
„Eine WM-Teilnahme ist der absolute Gipfel“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf