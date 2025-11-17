Herzog/Polster: Mega-Stimmung bei der Premiere

In einem einzigartigen „Krone“-Showformat brillierten Andi Herzog und Toni Polster – diese gelungene Premiere macht Lust auf mehr.
Die Erwartungen vor der Premiere waren riesig – und wurden im Vinatrium Deutschkreutz dennoch deutlich übertroffen! Weil die Fußball-Legenden Toni Polster und Andi Herzog zu Höchstform aufliefen, sich beim von der „Krone“ präsentierten Event verbale Doppelpässe mit Wuchtelgarantie zuspielten – und damit auch die Bauchmuskeln von „Krone“-Sportchef Peter Moizi sowie Moderator und krone.at-Sportressortleiter Michael Fally einer zweistündigen Belastungsprobe unterzogen.
Bei den über 500 begeisterten Zuschauern blieb kein Auge trocken – die beiden Ex-Teamspieler hatten den Saal bereits nach wenigen „Spielminuten“ mit punktgenauen Analysen und humorvollen Sticheleien erobert. So richtete Goalgetter Polster etwa Herzog aus, dieser habe ein „typisches Radiogesicht“ und er verstehe nicht, warum er so oft im Fernsehen auftaucht. Auch Richtung Moizi flog ein Giftpfeil mit Augenzwinkern: „Er ruft mich sehr oft an, damit er weiß, was er schreiben soll“, lachte der 61-Jährige.
Der kurzweilige Mix lieferte Wuchteln, Fußball-Talk, Livemusik von Pete Art und Hannes Steif mit Klassikern der Pop-Geschichte – jeweils mit Bezug zu den Karrieren von Polster und Herzog – sowie unterhaltsame Gewinnspiele.Fortsetzung garantiertDie Show mündete dann direkt in das große Public Viewing, bei dem die Freude über Österreichs 2:0-Sieg in der WM-Qualifikation gegen Zypern entsprechend groß war. Einzig Bosnien sollte mit dem 3:1-Sieg gegen Rumänien zu später Stunde noch zu einem kleinen Spielverderber werden.
Nächster Stop: Hard
Während das rot-weiß-rote WM-Ticket damit noch wackelt, steht bereits fest: Das Show-Format mit zwei der größten Kicker Österreichs, die es gemeinsam auf 198 Länderspiele und 70 Tore bringen, findet eine Fortsetzung – und der Termin am 18. Dezember in Hard soll bei weitem nicht der letzte sein!
