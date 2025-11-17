Herzog/Polster: Mega-Stimmung bei der Premiere

Bei den über 500 begeisterten Zuschauern blieb kein Auge trocken – die beiden Ex-Teamspieler hatten den Saal bereits nach wenigen „Spielminuten“ mit punktgenauen Analysen und humorvollen Sticheleien erobert. So richtete Goalgetter Polster etwa Herzog aus, dieser habe ein „typisches Radiogesicht“ und er verstehe nicht, warum er so oft im Fernsehen auftaucht. Auch Richtung Moizi flog ein Giftpfeil mit Augenzwinkern: „Er ruft mich sehr oft an, damit er weiß, was er schreiben soll“, lachte der 61-Jährige.