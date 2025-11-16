Ein „Rigoletto“ zwischen Wucht und Wohlklang

Es ist das moralische Grunddilemma in Rigolettos Leben: Als Hofnarr ist er ein essenzieller Teil jener degenerierten Hofgesellschaft, vor deren Zugriff er seine Tochter Gilda schützen will. Doch Liebe und Leidenschaft lassen sich nun mal nicht ewig wegsperren und so kommt es in Giuseppe Verdis erster großer Oper, wie es kommen muss. Gilda verliebt sich just in den Herzog, der quasi der „Posterboy“ von Rigolettos Angstfantasien ist – und damit wird eine höchst dramatische Spirale in Gang gesetzt, an deren Ende Gilda tot und Rigoletto von Rachegelüsten zerfressen sein wird.