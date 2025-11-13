Musical über Terror 9/11: Aus Angst wird Hoffnung

Schicksale, Begegnungen, Berührungen

Davids selbst stellt den Broadway-Hit, der nur eine Stunde und 40 Minuten dauert, auf die Bühne. „Die Erzählweise ist berührend, Einzelschicksale poppen auf, man erlebt, was Menschen miteinander leisten können in einer Notsituation.“

13 Darsteller und rasante Musik

Die Regie ist dieses Mal nicht von der Choreographie zu trennen, die bei Kim Duddy liegt: „Es ist ein Ensemblestück, es gibt keine großen Tanznummern, sondern alles muss einfach und harmonisch sein.“ Denn 13 Darstellerinnen und Darsteller spielen zig Rollen, die Wechsel von einer zur anderen sind rasant.