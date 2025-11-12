Ein Konzert mit dem Orchester ist echte Teamarbeit

Gedenkkonzert ist auch große Nummer

Einen Vorgeschmack auf den besonderen Sound von jungen Spitzenmusikern gibt es bereits am Montag, 17. November. Hier ist ein Gedenkkonzert (Dirigent Till Alexander Körber) für den erst vor kurzem verstorbenen Reinhart von Gutzeit, Gründungsrektor der Linzer Bruckneruni, angesetzt. Er machte aus dem ehemaligen Konservatorium eine international interessante Musikuni, wir haben darüber berichtet. Beim Gedenkkonzert spielen Studierende und Lehrende gemeinsam Werke von Dvořák, Mahler und Zeitgenössisches. Es gibt zudem einen Festakt.