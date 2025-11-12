Ein Konzert mit dem Orchester ist echte Teamarbeit

Kostbare Live-Erlebnisse: Wenn sich junge Musiker und etablierte Dirigenten an der Bruckneruni begegnen, entsteht mehr als Klang – man erlebt hochenergetische Konzerte. Das kann man im November gleich zweimal haben. Ein Gedenkkonzert widmet sich Gründungsrektor Reinhart von Gutzeit, das Herbstkonzert der Bruckneruni bringt das Orchester mit jungen Solisten zusammen.
„Für mich ist es etwas Besonderes, mit einem Orchester zu spielen, weil so viele Menschen daran beteiligt sind und jede Person eine eigene Rolle hat“, sagt Andrés Ciprés Audina. Er ist jung, spielt Fagott und zählt zum Spitzennachwuchs in der österreichischen Szene.
„Faszinierend, wenn man spürt, wie die Energie von 40 Musikern und Musikerinnen zu einem gemeinsamen Klang verschmilzt“, meint Baran Mohammadbeigi, eine junge Cellistin, die ebenfalls zur Spitze zählt. Ihr Kollege hat nichts gegen „echte Teamarbeit“, das sieht sie auch so: „Es ist immer ein besonderes Gefühl, gemeinsam mit so vielen Menschen etwas Einmaliges zu erschaffen.“
Großes Herbstkonzert am 28. November
Die beiden sind (zwei von vier) Solisten beim großen Herbstkonzert des Symphonieorchesters der Bruckneruni. Es wird am Freitag, 28. November, im Großen Saal der Uni am Fuße des Pöstlingbergs stattfinden. Raphael Schluesselberg dirigiert, am Programm steht ein Bogen aus Wiener Klassik und Frühromantik, man schlägt Brücken zwischen Haydn, Schubert und Beethoven
Ein Höhepunkt ist die „Sinfonia Concertante“ von Haydn: „Einfache, tief berührende Melodien“ und „Musik voll Humor und Spielfreude“, sagen die beiden Jungstars darüber. Der Eintritt ist frei!
Gedenkkonzert ist auch große Nummer
Einen Vorgeschmack auf den besonderen Sound von jungen Spitzenmusikern gibt es bereits am Montag, 17. November. Hier ist ein Gedenkkonzert (Dirigent Till Alexander Körber) für den erst vor kurzem verstorbenen Reinhart von Gutzeit, Gründungsrektor der Linzer Bruckneruni, angesetzt. Er machte aus dem ehemaligen Konservatorium eine international interessante Musikuni, wir haben darüber berichtet. Beim Gedenkkonzert spielen Studierende und Lehrende gemeinsam Werke von Dvořák, Mahler und Zeitgenössisches. Es gibt zudem einen Festakt.
Beide Musikevents sind bei freiem Eintritt (teils Registrierung notwendig). Diese Konzerte an der Linzer Bruckneruni sind aber auch im Livestream mitzuerleben.