Blumengeschäft und Taxifahren überfallen

Ermittlungserfolg für die Stadtpolizei Dornbirn: Den Beamten gelang es, einen 40-jährigen Einheimischen auszuforschen, der in den vergangenen Tagen und Wochen gleich für mehrere Straftaten verantwortlich war.
Besonders zwei Fälle hatten Schlagzeilen gemacht: Zum einen der Überfall auf ein Blumengeschäft in der Achmühlestraße am 8. November, zum anderen einen Tag später jener auf einen Taxilenker nahe dem Bahnhof. Sowohl der Taxifahrer als auch die Blumenverkäuferin waren mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe der Barschaft gezwungen worden.
40-jähriger Dornbirner für Taten verantwortlich
Durch umfangreiche Ermittlungen und die Auswertung der Spuren gelang es den Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Dornbirn, einen 40-jährigen Mann aus Dornbirn als Tatverdächtigen auszuforschen. Ihm konnten nicht nur beide Raubüberfälle, sondern auch vier weitere Einbruchsdiebstähle in Geschäfte und Getränkeautomaten in der Messestadt nachgewiesen werden. Der Mann zeigte sich bei seiner Einvernahme vollumfänglich geständig. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde er in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert.
