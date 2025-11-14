Blumengeschäft und Taxifahren überfallen

40-jähriger Dornbirner für Taten verantwortlich

Durch umfangreiche Ermittlungen und die Auswertung der Spuren gelang es den Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Dornbirn, einen 40-jährigen Mann aus Dornbirn als Tatverdächtigen auszuforschen. Ihm konnten nicht nur beide Raubüberfälle, sondern auch vier weitere Einbruchsdiebstähle in Geschäfte und Getränkeautomaten in der Messestadt nachgewiesen werden. Der Mann zeigte sich bei seiner Einvernahme vollumfänglich geständig. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde er in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert.