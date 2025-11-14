US-Bischöfe sind schockiert von Trump

Es herrscht Willkür

Die Bischöfe äußerten zudem Bedenken hinsichtlich der Bedingungen in Haftzentren und der von ihnen als willkürlich bezeichneten Aberkennung des legalen Status einiger Migranten. „Wir erkennen an, dass Nationen die Verantwortung haben, ihre Grenzen zu regulieren und zum Wohle der Allgemeinheit ein gerechtes und geordnetes Einwanderungssystem zu schaffen“, so die Bischöfe. Die Botschaft der Bischöfe ähnelt der Kritik von Papst Leo, der zu einer „tiefen Reflexion“ über die Behandlung von Migranten in den USA unter Trump aufgerufen hat.