Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Klima der Angst“

US-Bischöfe sind schockiert von Trump

Außenpolitik
14.11.2025 09:59
Ein immigrierter Mann wird nach seiner Anhörung in New York von Bundesagenten festgehalten.
Ein immigrierter Mann wird nach seiner Anhörung in New York von Bundesagenten festgehalten.(Bild: AFP/CHARLY TRIBALLEAU)

Die Konferenz der katholischen Bischöfe der USA hat am Freitag die Verschärfung der Einwanderungspolitik von US-Präsident Donald Trump in einer seltenen Stellungnahme verurteilt und sich für eine „sinnvolle Einwanderungsreform“ ausgesprochen.

0 Kommentare

Die Regierung in Washington hat seit ihrem Amtsantritt Anfang des Jahres eine aggressive Einwanderungsagenda vorangetrieben. So hat der Präsident eine Richtlinie aufgehoben, die Festnahmen von Einwanderern in der Nähe sensibler Orte wie Kirchen, Krankenhäusern und Schulen einschränkte. Er hat Bundesbeamte in den gesamten USA eingesetzt, um solche Festnahmen zu verstärken.

„Wir sind beunruhigt über die Bedrohung der Unantastbarkeit von Gotteshäusern und des besonderen Charakters von Krankenhäusern und Schulen“, klagten die Bischöfe nun in einer besonderen Botschaft, der ersten dieser Art seit zwölf Jahren.

Maskierte Bundesbeamte am Federal Plaza: Trumps Abschiebemaschine in New York
Maskierte Bundesbeamte am Federal Plaza: Trumps Abschiebemaschine in New York(Bild: AFP/CHARLY TRIBALLEAU)

Darin äußerten sie ihre Besorgnis über ein ihrer Meinung nach bestehendes „Klima der Angst und Sorge im Zusammenhang mit Fragen des Profilings“ und der Durchsetzung der Einwanderungsgesetze. Sie seien betrübt über die Debatte und die Verunglimpfung von Migranten und lehnten „die wahllose Massenabschiebung von Menschen“ ab.

Lesen Sie auch:
Übergewichtige sind Trump offenbar ein Dorn im Auge – obwohl der US-Präsident mit einem ...
Ein dickes Ding!
Trump will Übergewichtigen das Visum verweigern
10.11.2025
Tränengas & Gewalt:
Trump wünscht sich noch härtere ICE-Razzien
03.11.2025

Es herrscht Willkür
Die Bischöfe äußerten zudem Bedenken hinsichtlich der Bedingungen in Haftzentren und der von ihnen als willkürlich bezeichneten Aberkennung des legalen Status einiger Migranten. „Wir erkennen an, dass Nationen die Verantwortung haben, ihre Grenzen zu regulieren und zum Wohle der Allgemeinheit ein gerechtes und geordnetes Einwanderungssystem zu schaffen“, so die Bischöfe. Die Botschaft der Bischöfe ähnelt der Kritik von Papst Leo, der zu einer „tiefen Reflexion“ über die Behandlung von Migranten in den USA unter Trump aufgerufen hat.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Unter Wasser gezogen
Video zeigt Kampf mit Hai – Surfer überlebt!
Die FPÖ will Gemeinde- und Genossenschaftswohnungen vor allem an Österreicherinnen und ...
FPÖ lässt aufhorchen
Befristete Wohnungen für Drittstaatenangehörige
Message Macht Medien
Wehrschütz: „DAS sehe ich als wirkliche Bedrohung“
Kurz nach dem Start in Popayán entzündete sich nach einem Vogelschlag ein Triebwerk.
Schreck für Passagiere
Triebwerk fängt Feuer – Airbus muss notlanden
Der ehemalige deutsche Finanzminister Christian Lindner
„Meine Leidenschaft“
Ex-Finanzminister Lindner hat einen neuen Job
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
118.910 mal gelesen
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Ski Alpin
Neuer Freund verleiht Skistar noch größere Flügel
93.085 mal gelesen
Veronika Aigner wurde heuer Doppel-Weltmeisterin und gewann den Gesamtweltcup.
Ausland
Tödliche Krankheit breitet sich an der Front aus
79.685 mal gelesen
Ukrainische Militärsanitäter an der Front in der Region Donesk (Symbolbild) 
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
913 mal kommentiert
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Außenpolitik
„Klima der Angst“
US-Bischöfe sind schockiert von Trump
Debatte im Gemeinderat
Stadt mit der leeren Tasche – ist Innsbruck arm?
Handelsverbände etc.
Klimagipfel: Auf 25 Delegierte kommt ein Lobbyist
Budget 2026 liegt vor
Wiens Schulden klettern auf knapp 15 Milliarden
„Budget angespannt“
Totschnig reist mit leeren Taschen zum UNO-Gipfel
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf