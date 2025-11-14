Gratis Deutschunterricht gegen die Medizinkrise

Der Fachkräftemangel in fast allen Bereichen ist jedenfalls alarmierend. Laut Kammer waren Ende vergangenen Jahres zwar exakt 52.005 Ärztinnen und Ärzte registriert, trotzdem steigt die Zahl der unbesetzten (Kassen-)Stellen – und auch der Pensionierung. Denn ein Drittel ist über 55 Jahre alt, in den nächsten zehn Jahren treten mehr als 18.000 den Ruhestand an. Um den Status quo zu halten, wären jährlich rund 1900 neue Mediziner notwendig. Doch die Zahl der verfügbaren Studienplätze liegt bei knapp 1800 an den Unis.