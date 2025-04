So kommt man jetzt an eine Gemeindewohnung in Wien

Explodierende Wohnkosten und Zuwanderung verstärken den Druck auf den Wohnungsmarkt. Viele können sich am freien Markt keine eigenen vier Wände mehr leisten. Hier will Wien mit dem „Gemeindebau neu“ gegensteuern. Dazu wurde die Vergabe der begehrten Wohnungen neu geordnet. So kommt man jetzt an eine Gemeindewohnung: