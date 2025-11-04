Taifun wütet in Südostasien – mehrere Todesopfer

„Sowas haben wir noch nie erlebt“

Er war in der Nacht auf Dienstag in den Provinzen Southern Leyte und Cebu zwei Mal auf Land getroffen. Zahlreiche Häuser wurden beschädigt, Straßen überflutet und Stromleitungen gekappt. „Hier in Cebu City steht alles unter Wasser, so etwas haben wir noch nie erlebt“, sagte Stadtrat Joel Garganera in einem Radiointerview.