64-Jähriger stürzte über 30 Meter ab

Ein 64-Jähriger aus Bayern war am Sonntagnachmittag in Bayerisch Gmain nahe der Grenze zu Salzburg wandern. Auf dem Alpgarten-Rundweg stürzte er plötzlich in die Wappachschlucht ab.
Der Wanderer aus Landsberg am Lech fiel 30 Meter in die Tiefe und verletzte sich dabei schwer am Kopf. Seine insgesamt fünf Begleiter hatten den Absturz beobachtet und einen Notruf abgesetzt. Der Mann wurde per Heli gerettet und kam dann ins Landeskrankenhaus Salzburg.
Die Bergretter brachten die Begleiter ins Tal, wo sich der nachgeforderte Kriseninterventionsdienst (KID) der Bergwacht um sie kümmerte, da sie den Absturz zum Teil mit ansehen mussten. Bereits im August 2024 war eine damals 72-Jährige in unmittelbarer Nähe ebenfalls in den Wappach abgestürzt und schwer verletzt worden.
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