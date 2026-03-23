64-Jähriger stürzte über 30 Meter ab

Die Bergretter brachten die Begleiter ins Tal, wo sich der nachgeforderte Kriseninterventionsdienst (KID) der Bergwacht um sie kümmerte, da sie den Absturz zum Teil mit ansehen mussten. Bereits im August 2024 war eine damals 72-Jährige in unmittelbarer Nähe ebenfalls in den Wappach abgestürzt und schwer verletzt worden.