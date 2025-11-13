Polizei gelang großer Schlag gegen Einbrecher

In flagranti im Baumarkt

Am 5. November 2025 drang ein 24-Jähriger aus Perg gegen 5 Uhr in einen Baumarkt in der Bezirksstadt ein. Im Inneren brach er Spinde und Kästen auf und durchsuchte das Gebäude. Nachdem das Objekt von Polizeikräften umstellt worden war, wurde der Verdächtige im Keller des Gebäudes festgenommen. An dem Einsatz waren Kräfte der Schnellen Interventionsgruppe sowie ein Diensthund beteiligt. Der Mann war im Begriff, mit Werkzeugen aus dem Baumarkt verschiedene Behältnisse aufzubrechen. Ermittlungen ergaben zudem, dass er kurz zuvor mehrere Einbrüche in abgestellte Autos im Gemeindegebiet von Perg verübt hatte.