Junge Frau jahrelang mit intimen Fotos erpresst

Schon im Jahr 2019 war jener Fall ins Laufen gekommen, der am Mittwoch am Landesgericht Wels ein Ende fand. Da hatte nämlich ein 23-jähriger Österreicher eine ebenfalls einheimische Gleichaltrige auf einer Dating-App kennengelernt und angefangen, mit ihr auf Snapchat zu schreiben. Schnell forderte er von ihr intime Fotos und Videos, bot ihr auch Geld dafür. Vielleicht auch, weil sie bereits anderen Männern ähnliche Dateien übermittelt hatte, ließ sie auch dem damals 18-Jährigen aus dem Bezirk Vöcklabruck explizites Material zukommen.