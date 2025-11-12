Welche Sportartikel trotz der Konsumflaute boomen

„Die Kategorie Laufen ist bei uns zweistellig wachsend und beim Radfahren hatten wir das dritte Rekordjahr in Folge“, sagt Geschäftsführer Franz Koll. Letzteres habe durch das E-Bike einen enormen Aufschwung erlebt. „Weil nun auch ältere Personen E-Bike fahren, um sich zu bewegen“, so der Intersport-Chef. Beim Laufsport sind für Koll die geringen Einstiegshürden entscheidend: „Ich brauche nur Schuhe und ein Gewand. Das ist von den Kosten her überschaubar.“