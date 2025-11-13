Pläne für ein Kinderheim stoßen der SP sauer auf

Das Gebäude gehört einem bekannten Welser Unternehmer, dem eine Nähe zur FP nachgesagt wird. Der Mietvertrag soll auf 15 Jahre ohne Kündigungsrecht abgeschlossen werden. „Obwohl die Genehmigung des Landes fehlt, das Konzept nicht fertig ist, soll der Vertrag unterzeichnet werden. Es geht um 1,5 Millionen Euro. Wozu die Eile?“, fragt sich ein Welser, der anonym bleiben möchte. Raggl-Mühlberger vermutet die SP dahinter: „Ich verstehe es nicht. Im Stadtsenat war sie noch für das Heim, im Ausschuss war sie dann gegen eine soziale Einrichtung.“