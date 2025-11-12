Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

30 Monate zu wenig

Staatsanwaltschaft Wels beruft gegen Raser-Urteil

Oberösterreich
12.11.2025 13:01
Ohne Schein, dafür mit Kennzeichen seiner Mutter raste der Ungar wie wahnsinnig durch dichten ...
Ohne Schein, dafür mit Kennzeichen seiner Mutter raste der Ungar wie wahnsinnig durch dichten Verkehr und Nebel, bevor ihn ein Unfall stoppte(Bild: Kerschbaummayr Werner, Krone KREATIV)

Zu 30 Monaten Haft wurde ein junger Ungar (21) für seine Wahnsinnsfahrt im Jänner vom Landesgericht Wels bekommen. Das war der Staatsanwaltschaft zu wenig: Sie legte Berufung gegen das Urteil ein. Nun muss das Oberlandesgericht in Linz über die Strafhöhe entscheiden.

0 Kommentare

Die Staatsanwaltschaft Wels hat Strafberufung gegen das Urteil gegen einen 20-jährigen Raser, der sich in der Nacht auf den 31. Jänner eine wahnwitzige Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert hatte, die mit mehreren Verletzten endete, eingereicht. Der Ungar aus Linz war vergangenen Freitag im Landesgericht Wels nicht rechtskräftig zu 30 Monaten Haft verurteilt worden. Der Angeklagte legte keine Rechtsmittel ein, teilte das Gericht mit.

Kein Mordversuch
Die Geschworenen, die mehr als 90 Fragen zu beantworten hatten, sahen in keinem der zahlreichen gefährlichen Vorfälle einen Mordversuch, wie es die Staatsanwaltschaft angeklagt hatte. In 34 der Fragen ging es darum, ob der Mann versucht habe, jemanden zu töten. In all diesen Fällen erfolgte aber ein klarer Freispruch.

Mehrere Delikte
Der Angeklagte wurde wegen schwerer – teils versuchter, teils vollendeter – Körperverletzung in sieben Fällen, wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit in drei Fällen, wegen vorsätzlicher Gemeingefährdung an mehr als zehn Personen, sowie wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz – er hatte einen Schlagring dabei – und Urkundenunterdrückung schuldig gesprochen.

Lesen Sie auch:
Der BMW des Verurteilten war nicht zugelassen.
Aber kein Mordversuch
Extrem-Raser (20) muss 30 Monate ins Gefängnis
07.11.2025
Vielen zu mild
Unverständnis über Urteil gegen Extremraser
08.11.2025

Gegen Polizeiauto gefahren
Eigentlich hätte es eine Aussprache mit seiner Ex-Freundin werden sollen, zu der er ohne Führerschein und mit dem Kennzeichen der Mutter fuhr. Er war mit teils über 200 km/h rund 30 Kilometer durch die Nacht gerast, hatte dabei unzählige Menschen gefährdet – darunter auch seine Ex, die am Beifahrersitz Platz genommen hatte – bis er schließlich gegen ein Polizeiauto krachte. Das Oberlandesgericht Linz hat nun über die Strafhöhe zu entscheiden. 

Porträt von Constantin Handl
Constantin Handl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
StaatsanwaltschaftPolizei
LandesgerichtUrteil
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Der ehemalige deutsche Finanzminister Christian Lindner
„Meine Leidenschaft“
Ex-Finanzminister Lindner hat einen neuen Job
Ermittlungen laufen
Monate nach Eröffnung: Brücke in China kollabiert
Das NATO-Flugzeug ist in der Grenzregion zwischen Georgien und Aserbaidschan zerschellt.
Niemand hat überlebt
20 türkische Soldaten bei Flugzeugabsturz getötet
Der Supertaifun Fung-wong erschütterte eine Brücke massiv, als er am Sonntag auf die Philippinen ...
Wie aus Papier
Sturm bringt Hängebrücke heftig zum Schwanken
Taleb A. muss sich wegen sechsfachen Mordes und Mordversuchs in 338 Fällen vor Gericht ...
Keine Zeichen der Reue
Attentäter von Magdeburg: „Habe das Auto gefahren“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Sophie (1) nach Reifenwechsel von Auto erdrückt
99.137 mal gelesen
Der Vater soll noch versucht haben, das Mädchen zu befreien.
Innenpolitik
Nach Gagen-Wirbel: Mahrer zieht erste Konsequenz
84.041 mal gelesen
Innenpolitik
Mahrer stemmt sich gegen Ablöse – und darf bleiben
80.726 mal gelesen
Der WKO-Chef steht intern unter Druck.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
911 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
752 mal kommentiert
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Oberösterreich
Hotel-Entwickler
Welser Unternehmer meldet Millionen-Konkurs an
Todesdrama in Enns
Mann stach zu, weil Ehefrau Trennung ankündigte
30 Monate zu wenig
Staatsanwaltschaft Wels beruft gegen Raser-Urteil
Alle komplett
Das ist Experten-Kommission für „Fall Rohrbach“
Wohnung in Linz
Hamas-Finanzier wird nach Österreich ausgeliefert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf