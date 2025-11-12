Staatsanwaltschaft Wels beruft gegen Raser-Urteil

Gegen Polizeiauto gefahren

Eigentlich hätte es eine Aussprache mit seiner Ex-Freundin werden sollen, zu der er ohne Führerschein und mit dem Kennzeichen der Mutter fuhr. Er war mit teils über 200 km/h rund 30 Kilometer durch die Nacht gerast, hatte dabei unzählige Menschen gefährdet – darunter auch seine Ex, die am Beifahrersitz Platz genommen hatte – bis er schließlich gegen ein Polizeiauto krachte. Das Oberlandesgericht Linz hat nun über die Strafhöhe zu entscheiden.