Jung-Reporter übernahmen den „Krone“-Newsroom

Bereits das zweite Jahr in Folge lud der OÖ. Presseclub heimische Schüler zu Aktionstagen unter dem Titel „Ohne Journalismus keine Demokratie“, um Einblicke in den journalistischen Alltag und die Bedeutung von Journalismus zu vermitteln. Neben einem Vortrag von Peter Filzmaier und einer anschließenden Diskussion findet noch am Donnerstag, 13. November, eine Filmvorführung über Wahrheit, Manipulation und digitale Wirklichkeiten statt. „How To Build A Truth Engine“ spielt ab 17 Uhr bei freiem Eintritt im Moviemento, OK-Platz 1, 4020 Linz.