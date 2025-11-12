Welser Unternehmer meldet Millionen-Konkurs an

Schulden und übernommene Haftungen

Die persönlichen Verbindlichkeiten belaufen sich laut Creditreform auf zehn Millionen Euro. Dazu kommen Mithaftungen für das Unternehmen in Höhe von 110 Millionen Euro. Dem stehen die in den Gesellschaften verankerten Werte gegenüber, die zwar nicht kurzfristig realisiert werden können, „die aber den Schuldenstand massiv verringern werden“, heißt es vom Gläubigerschutzverband.