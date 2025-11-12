Welser Unternehmer meldet Millionen-Konkurs an

Über das Vermögen des Welser Unternehmers und Hotel-Entwicklers Udo Chistee ist am Mittwoch nach einem Eigenantrag ein Konkursverfahren am Landesgericht Wels eröffnet worden. Die Verbindlichkeiten und übernommenen Haftungen summieren sich laut Gläubigerschutzverband Creditreform auf 120 Millionen Euro.
Udo Chistee ist Alleinaktionär und Vorstandsvorsitzender der AHS International Consulting AG. Zudem ist der Unternehmer Geschäftsführer von drei weiteren Immobilien-Gesellschaften aus Wels, wie der Gläubigerschutzverband Creditreform mitteilt.
Der Gläubiger selbst gibt demnach an, dass persönliche Verbindlichkeiten und die Übernahme von Haftungen bei den ihm zuzurechnenden Gesellschaften die Insolvenz ausgelöst haben.
Schulden und übernommene Haftungen
Die persönlichen Verbindlichkeiten belaufen sich laut Creditreform auf zehn Millionen Euro. Dazu kommen Mithaftungen für das Unternehmen in Höhe von 110 Millionen Euro. Dem stehen die in den Gesellschaften verankerten Werte gegenüber, die zwar nicht kurzfristig realisiert werden können, „die aber den Schuldenstand massiv verringern werden“, heißt es vom Gläubigerschutzverband.
Ob eine Entschuldung über den Weg eines Sanierungs- oder Zahlungsplanes vorgesehen ist, ist noch unklar.
