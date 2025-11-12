Warum Autobahnbau in Tschechien viel schneller ist

Stolze Tschechen

In Tschechien wurde ein Großteil der alten Straße für den Bau genutzt. Auch die geologischen Gegebenheiten sind laut Vladimira Hruskova, Regionalmanagerin der tschechischen Autobahnen, nicht so anspruchsvoll: „Wir sind aber natürlich schon sehr stolz darauf, dass wir schneller fertig werden als die Österreicher. Das war zu Projektbeginn auch eine riesige Motivation für uns.“ Sie freue sich aber schon auf den Lückenschluss 2032.