Zahl der Lehrlinge ist um 1,7 Prozent gesunken

Basisförderung am Prüfstand

Eine Verringerung oder gar ein Wegfall der Basisförderung des Bundes sieht Machtlinger kritisch. Das würde auch die kleineren Betriebe sehr treffen. Er habe natürlich Verständnis für den Spardruck, aber die Fachkräfteausbildung solle fördertechnisch nicht auf der Strecke bleiben, so Machtlinger. Derzeit seien außerdem im Bund vier Ministerien für die Lehrlingsausbildung zuständig. IV OÖ und zukunft.lehre.österreich fordern daher eine Reduktion: „Eine einzige Koordinierungsstelle wäre wichtig. Das würde die Effizienz steigern und auch das wäre Sparen“, sagte Machtlinger und fordert einen Bürokratieabbau in diesem Bereich.