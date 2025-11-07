Vorteilswelt
38-Jähriger in Klinik

Motorrad und Pkw kollidierten beim Überholen

Tirol
07.11.2025 21:00
Bei dem Unfall wurde der Motorradfahrer erheblich verletzt.
Bei dem Unfall wurde der Motorradfahrer erheblich verletzt.

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Freitagnachmittag auf der B 181 im Tiroler Eben am Achensee (Bezirk Schwaz). Dabei wurde ein Motorradfahrer von der Fahrbahn abgedrängt und prallte gegen ein Verkehrsschild.

0 Kommentare

Kurz nach 14 Uhr überholte der 38-jährige einheimische Biker und befand sich auf der Gegenfahrbahn. Gleichzeitig setzte ein entgegenkommender deutscher Pkw-Lenker (57) ebenfalls zum Überholen an.

Seitliche Kollision
Es kam zu einer seitlichen Kollision, wodurch der Biker von der Fahrbahn abgedrängt wurde und gegen ein Verkehrsschild prallte. Dabei erlitt der Mann erhebliche Verletzungen.

Pkw-Lenker unverletzt
Der Notarzthubschrauber flog ihn in die Innsbrucker Klinik. Der Pkw-Lenker blieb bei dem Unfall unverletzt. Das Motorrad wurde schwer beschädigt.

Peter Freiberger
Tirol

