Motorradunfall: Beifahrerin schwer verletzt

Der 54-Jährige konnte vor dem Sturz noch abspringen und blieb unverletzt. Seine Beifahrerin stürzte jedoch und klemmte sich dabei ein Bein zwischen Motorrad und Fahrbahn ein. Die 55-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde nach Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungshubschrauber ins Spital geflogen.