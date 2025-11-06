Motorradunfall: Beifahrerin schwer verletzt

Schwerer Motorradunfall in der Oststeiermark: Donnerstagvormittag verlor ein 54-jähriger Biker auf einer vereisten Fahrbahn die Kontrolle. Während der Mann noch rechtzeitig abspringen konnte, wurde seine mitfahrende Lebensgefährtin zwischen Motorrad und Fahrbahn eingeklemmt und schwer verletzt.
Am Donnerstag gegen 11:15 Uhr war ein Motorradfahrer aus Niederösterreich mit seiner Lebensgefährtin im oststeirischen Rettenegg unterwegs, als er auf einer Brücke über die Feistritz in einer Rechtskurve die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Die Fahrbahn war laut Polizei vereist.
Der 54-Jährige konnte vor dem Sturz noch abspringen und blieb unverletzt. Seine Beifahrerin stürzte jedoch und klemmte sich dabei ein Bein zwischen Motorrad und Fahrbahn ein. Die 55-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde nach Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungshubschrauber ins Spital geflogen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.