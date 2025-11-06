Vorteilswelt
Auf vereister Brücke

Motorradunfall: Beifahrerin schwer verletzt

Steiermark
06.11.2025 15:34
Die Frau wurde mit schweren Beinverletzungen ins Spital geflogen.
Die Frau wurde mit schweren Beinverletzungen ins Spital geflogen.(Bild: P. Huber)

Schwerer Motorradunfall in der Oststeiermark: Donnerstagvormittag verlor ein 54-jähriger Biker auf einer vereisten Fahrbahn die Kontrolle. Während der Mann noch rechtzeitig abspringen konnte, wurde seine mitfahrende Lebensgefährtin zwischen Motorrad und Fahrbahn eingeklemmt und schwer verletzt.

Am Donnerstag gegen 11:15 Uhr war ein Motorradfahrer aus Niederösterreich mit seiner Lebensgefährtin im oststeirischen Rettenegg unterwegs, als er auf einer Brücke über die Feistritz in einer Rechtskurve die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Die Fahrbahn war laut Polizei vereist. 

Der 54-Jährige konnte vor dem Sturz noch abspringen und blieb unverletzt. Seine Beifahrerin stürzte jedoch und klemmte sich dabei ein Bein zwischen Motorrad und Fahrbahn ein. Die 55-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde nach Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungshubschrauber ins Spital geflogen.

Steiermark

