Motorradfahrer krachte frontal in abbiegendes Auto

Zu dem Unfall kam es am Montag kurz vor 18 Uhr in Kufstein/Zell. Dort fuhr der 44-jährige Motorradlenker mit seiner Ehefrau (30) am Sozius auf der B171 in Richtung Süden und überholte dabei eine Fahrzeugkolonne. Ein Auto in dieser Kolonne war das eines 38-jährigen Österreichers, der gerade in diesem Moment nach links abbog. Der Motorradfahrer konnte nicht mehr bremsen und krachte frontal in die Seite des Wagens.