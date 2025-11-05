Vorteilswelt
Zwei Verletzte

Motorradfahrer krachte frontal in abbiegendes Auto

Tirol
05.11.2025 07:00
Der Motorradfahrer und seine Beifahrerin stürzten, verletzten sich und mussten ins Krankenhaus ...
Der Motorradfahrer und seine Beifahrerin stürzten, verletzten sich und mussten ins Krankenhaus gebracht werden.(Bild: ZOOM Tirol)

Schwerer Motorradunfall am Montagabend in Kufstein: Ein Motorradfahrer (44) krachte mit seiner Ehefrau am Sozius frontal in das linksabbiegende Auto eines 38-Jährigen. Die beiden Biker wurden verletzt.

Zu dem Unfall kam es am Montag kurz vor 18 Uhr in Kufstein/Zell. Dort fuhr der 44-jährige Motorradlenker mit seiner Ehefrau (30) am Sozius auf der B171 in Richtung Süden und überholte dabei eine Fahrzeugkolonne. Ein Auto in dieser Kolonne war das eines 38-jährigen Österreichers, der gerade in diesem Moment nach links abbog. Der Motorradfahrer konnte nicht mehr bremsen und krachte frontal in die Seite des Wagens. 

Der 44-Jährige und seine Beifahrerin wurden von der Maschine geschleudert und verletzten sich dabei laut Polizei unbestimmten Grades. Die Rettung brachte sie zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus Kufstein. 

Fahrzeuge beschädigt, Verkehr eingeschränkt
An den beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, wobei der Pkw noch fahrtüchtig war. Die B171 war für die Dauer des Rettungseinsatzes nur wechselseitig befahrbar. 

Porträt von Nicole Greiderer
Nicole Greiderer
