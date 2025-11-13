Auto brannte in der Stadt Salzburg völlig aus

Im Salzburger Stadtteil Josefiau kam es am Donnerstagabend zu einem Brand eines Autos. Dieses stand nach kurzer Zeit lichterloh in Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand schließlich löschen.
Wie es zu dem Feuer kam, ist derzeit noch nicht bekannt. Auch die Schadenshöhe ist noch nicht klar. Fix dürfte sein, dass es sich bei dem Fahrzeug um einen Totalschaden handelt.
Noch gibt es keine Informationen, ob Personen bei dem Feuer verletzt wurden.
