Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Land schnürt Paket

Nach Alarm der Träger: Mehr Geld für mobile Pflege

Salzburg
13.11.2025 20:00
Die Anforderungen im Alltag der mobilen Pflege sind hoch.
Die Anforderungen im Alltag der mobilen Pflege sind hoch.(Bild: P. Huber)

Nach Protesten und massiver Kritik der Träger bessert das Land jetzt zumindest bei den Zuschüssen für die mobilen Pflegedienste nach. Es gibt um 1,3 Millionen Euro mehr Geld. Überfällig ist eine volle Rückvergütung des amtlichen Kilometergeldes, das vom Bund schon vor einem Jahr angepasst wurde. 

0 Kommentare

Trägerorganisationen schlugen wegen der Einsparungen des Landes in der Pflege Alarm. Man sei sich gezwungen, sich mit mobilen Diensten aus einzelnen Regionen zurückzuziehen, so der düstere Ausblick.

Jetzt sichert das Land finanzielle Anpassungen von 1,3 Millionen Euro zu. „Ein guter Weg“, atmet Hilfswerk-Geschäftsführer Herman Hagleitner auf. Ob das langfristig reichen wird, kann er noch nicht sagen.

Lesen Sie auch:
Salzburgs Pflegekräfte werden die einzigen in ganz Österreich sein, die den Bonus künftig nicht ...
Gestrichener Bonus
Salzburg bleibt bei Pflege in Österreich allein
08.11.2025
Es kracht im System
Wir befinden uns bereits mitten im Pflegenotstand
10.11.2025

Das Kilometergeld, das gesetzlich im Bund schon mit Jänner 2025 auf 50 Cent erhöht wurde, und in der Verordnung für Soziale Dienste nicht anerkannt war, wird nun vom Land voll rückvergütet. Außerdem gibt es pro Stunde um einen Euro mehr für Case- und Care Management, was heißt, dass für Beratung etwa nach Spitalsentlassungen mehr Zeit bleibt. Vor allem die Erhebung des Pflegebedarfes habe bisher unter Zeitnot gelitten, heißt es.

Das Geld kommt aus dem Pflegefonds.  In Senioren- und Behindertenheimen wird sich diese Anpassung nicht auswirken. 

Porträt von Sabine Salzmann
Sabine Salzmann
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Unter Wasser gezogen
Video zeigt Kampf mit Hai – Surfer überlebt!
Die FPÖ will Gemeinde- und Genossenschaftswohnungen vor allem an Österreicherinnen und ...
FPÖ lässt aufhorchen
Befristete Wohnungen für Drittstaatenangehörige
Message Macht Medien
Wehrschütz: „DAS sehe ich als wirkliche Bedrohung“
Kurz nach dem Start in Popayán entzündete sich nach einem Vogelschlag ein Triebwerk.
Schreck für Passagiere
Triebwerk fängt Feuer – Airbus muss notlanden
Der ehemalige deutsche Finanzminister Christian Lindner
„Meine Leidenschaft“
Ex-Finanzminister Lindner hat einen neuen Job
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
110.169 mal gelesen
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Ski Alpin
Neuer Freund verleiht Skistar noch größere Flügel
87.631 mal gelesen
Veronika Aigner wurde heuer Doppel-Weltmeisterin und gewann den Gesamtweltcup.
Ausland
Tödliche Krankheit breitet sich an der Front aus
75.143 mal gelesen
Ukrainische Militärsanitäter an der Front in der Region Donesk (Symbolbild) 
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
911 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
892 mal kommentiert
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf