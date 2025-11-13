Nach Alarm der Träger: Mehr Geld für mobile Pflege

Das Kilometergeld, das gesetzlich im Bund schon mit Jänner 2025 auf 50 Cent erhöht wurde, und in der Verordnung für Soziale Dienste nicht anerkannt war, wird nun vom Land voll rückvergütet. Außerdem gibt es pro Stunde um einen Euro mehr für Case- und Care Management, was heißt, dass für Beratung etwa nach Spitalsentlassungen mehr Zeit bleibt. Vor allem die Erhebung des Pflegebedarfes habe bisher unter Zeitnot gelitten, heißt es.