„Nachdenkpause“ bei der Geothermie wird eingelegt

Nach dem Aus des 500-Millionen-Euro-Fernwärmeprojekts in Graz gab es am Mittwochnachmittag ein Krisengespräch zwischen Energie Steiermark und der Holding. Für eine weitere Zusammenarbeit seien beide Parteien bereit.
Nach dem Wirbel um das geplatzte Geothermie-Projekt in Graz – wir berichteten – haben sich die Vorstände der Energie Steiermark und der Holding am Mittwochnachmittag zu einem Krisengespräch getroffen. Im Anschluss bekundeten die Konzernchefs die „Bereitschaft für eine Fortsetzung der konstruktiven Zusammenarbeit“, man lege vorerst aber eine „einvernehmliche Nachdenkphase“ ein. Dabei soll die weitere Vorgangsweise bei der Dekarbonisierung der Fernwärmeversorgung evaluiert werden. Man wolle grundsätzlich aber an dem Projekt mit der OMV festhalten.
Unterdessen hat die Grazer ÖVP in den Gemeinderat einen „dringlichen Antrag“ für einen Sonderausschuss eingebracht. Geklärt werden sollen dabei Haftungsfragen und die Verantwortlichkeiten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.