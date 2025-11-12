„Nachdenkpause“ bei der Geothermie wird eingelegt

Nach dem Wirbel um das geplatzte Geothermie-Projekt in Graz – wir berichteten – haben sich die Vorstände der Energie Steiermark und der Holding am Mittwochnachmittag zu einem Krisengespräch getroffen. Im Anschluss bekundeten die Konzernchefs die „Bereitschaft für eine Fortsetzung der konstruktiven Zusammenarbeit“, man lege vorerst aber eine „einvernehmliche Nachdenkphase“ ein. Dabei soll die weitere Vorgangsweise bei der Dekarbonisierung der Fernwärmeversorgung evaluiert werden. Man wolle grundsätzlich aber an dem Projekt mit der OMV festhalten.