Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Klare Worte

Barcelona-Boss Laporta: Keine Messi-Rückkehr!

La Liga
12.11.2025 17:37
Das Inter-Miami-Trikot wird wohl tatsächlich das letzte sein, das Lionel Messi auf Klub-Ebene ...
Das Inter-Miami-Trikot wird wohl tatsächlich das letzte sein, das Lionel Messi auf Klub-Ebene tragen wird – eine Rückkehr zum FC Barcelona als Aktiver wird es offenbar nicht geben …(Bild: AFP/IRA L. BLACK)

Joan Laporta rechnet nicht mit einer Rückkehr von Lionel Messi zum FC Barcelona!

0 Kommentare

„Aus Respekt gegenüber Messi, allen Mitarbeitern des Vereins und den Vereinsmitgliedern ist es nicht richtig, über etwas zu spekulieren, das nicht realistisch ist, und es ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür“, sagte der Präsident des FC Barcelona am Mittwoch zu Catalunya Radio. Der achtfache Weltfußballer hatte am Sonntag überraschend das renovierte Estadio Camp Nou besucht.

Joan Laporta
Joan Laporta(Bild: AFP/LLUIS GENE)

„Ich hoffe, dass ich eines Tages zurückkehren kann – und zwar nicht nur, um mich als Spieler zu verabschieden, wie ich es nie tun konnte“, hatte der Argentinier danach etwas kryptisch auf Instagram verlautet und damit für viele Spekulationen gesorgt.

Lesen Sie auch:
Lionel Messi – hier im Dress der Nationalmannschaft Argentiniens – vermisst den FC Barcelona und ...
„Vermisse ich sehr“
Lionel Messi sehnt sich nach Rückkehr ins Camp Nou
10.11.2025

„Es ist nur fair, dass er die beste Ehrung der Welt erhält!“
Messi verließ 2021 Barcelona nach 17 Jahren mit 672 Toren in 778 Einsätzen, um bei Paris Saint-Germain anzuheuern. Aktuell spielt der argentinische Weltmeister für Inter Miami. Seinen dortigen Vertrag hat er im Oktober verlängert und erklärt, dass der Klub aus der Major League Soccer (MLS) wohl seine letzte Karriere-Station sein werde.

Lionel Messi
Lionel Messi(Bild: AFP/JEWEL SAMAD)

Fix ist, dass Messi in Barcelona noch ordentlich geehrt werden soll. „Es ist nur fair, dass er die beste Ehrung der Welt erhält. Es wäre wunderbar, wenn diese Ehrung hier vor 105.000 Fans stattfinden würde“, sagte Laporta. Noch nicht sicher ist allerdings, wann die Arbeiten an der Arena abgeschlossen sein werden, zumal es schon mehrmals Verzögerungen gegeben hatte.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Nach Gagen-Wirbel: Mahrer zieht erste Konsequenz
84.329 mal gelesen
Niederösterreich
Kaufprüfgutachten positiv, trotzdem kein „Pickerl“
81.161 mal gelesen
Auch eine Beschwerde über die zentrale ÖAMTC-Stelle brachte bislang keine Einsicht oder Lösung: ...
Innenpolitik
Mahrer stemmt sich gegen Ablöse – und darf bleiben
80.973 mal gelesen
Der WKO-Chef steht intern unter Druck.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
911 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
788 mal kommentiert
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr La Liga
Es wird ernst …
Mega-Gehalt winkt! Bayern-Profi kurz vor Abschied?
Deutsche Bundesliga
Zweimal im Rückstand, aber Stuttgart siegt dennoch
Hasenhüttl-Nachfolger
Wolfsburg feuert Trainer nach nur vier (!) Monaten
Deutsche Bundesliga
Freiburg besiegt St. Pauli mit Lienhart und Adamu!
Szene erhitzt Gemüter
„Lack gesoffen!“ Große Aufregung nach Bayern-Remis

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf