Barcelona-Boss Laporta: Keine Messi-Rückkehr!

Fix ist, dass Messi in Barcelona noch ordentlich geehrt werden soll. „Es ist nur fair, dass er die beste Ehrung der Welt erhält. Es wäre wunderbar, wenn diese Ehrung hier vor 105.000 Fans stattfinden würde“, sagte Laporta. Noch nicht sicher ist allerdings, wann die Arbeiten an der Arena abgeschlossen sein werden, zumal es schon mehrmals Verzögerungen gegeben hatte.