Wie Künstliche Intelligenz im Krankenhaus arbeitet

Früherkennung und Diagnose

Die Künstliche Intelligenz vermag Muster in Millionen von Daten zu erkennen. Das hilft bei der Diagnose und Früherkennung von Krankheiten. So unterstützt die KI etwa Fachpersonal bei Endoskopien zur Früherkennung von Darmkrebs. Mit ihrer Hilfe lassen sich „übersehene Diagnosen“ deutlich reduzieren. Es zeigt sich eine um etwa 50 Prozent bessere Auffindungsrate von Polypen, vor allem von kleineren und flachen Versionen dieser Schleimhautwucherungen, die sich auf Dauer zu Krebs entwickeln können. Weiterer Pluspunkt: Die Mustererkennung findet in Echtzeit während der Endoskopie statt.