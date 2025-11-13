Gesundheitspakt macht Region krank vor Sorge

„Jahrzehntelange politische Versäumnisse“

Dazu überreichte man auch einen offenen Brief an Mikl-Leitner. So vieles sei öffentlich um die Klinik Gmünd falsch dargestellt worden. „Wissen Sie, was die Menschen bewegt? Wut und Enttäuschung über jahrzehntelange politische Versäumnisse. Und Unverständnis darüber, dass eine Reform der Gesundheitsversorgung unter Klubzwang und oft sogar gegen die persönliche Überzeugung einzelner Abgeordneter – beschlossen wurde“, heißt es in dem Schreiben.