Aufruf zum stillen Protest vor der Landtagssitzung

„Wir gehen zu den Politikern“

„Wenn die hohe Politik nicht zu uns kommt, dann kommen wir eben zur hohen Politik“, wirft der Verein den verantwortlichen Landespolitikern vor, dass sie sich in Gmünd seit der Verkündung des Gesundheitsplans 2040+ noch nie im Bezirk zum Thema blicken haben lassen. Ein Vorwurf, der dem erst kürzlich ins Amt gekommenen Spitalslandesrat Anton Kasser nach dem Rücktritt von Ludwig Schleritzko noch nicht gemacht werden kann. „Ich scheue Kontakt und Gespräch nicht“, betont dieser gegenüber der „Krone“.