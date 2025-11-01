Wiener Sacher nun unter den 50 weltbesten Hotels

An Top-Platzierungen in Sachen Lebensqualität – und zuletzt sogar für Freundlichkeit – hat man sich in Wien fast schon gewöhnt. Nun hat es das altehrwürdige Sacher aber auch noch in die renommierte Liste der 50 weltbesten Hotels geschafft und wird von der Londoner Jury mit Komplimenten überschüttet.
Knapp, aber doch ist die Übung gelungen: Mit Platz 49 ist das Wiener Hotel Sacher als erstes österreichisches Hotel in die begehrte Liste „The World’s 50 Best“ eingestiegen. Es ist damit auch das einzige Hotel im gesamten deutschsprachigen Raum in der Aufzählung und spielt damit nun in derselben Liga wie etwa das legendäre Londoner Claridge‘s, das Hotel de Paris in Monte-Carlo oder das Cheval Blanc in Paris.
„Bastion österreichischer Gastfreundschaft“
Begründet wird die Anerkennung damit, dass der Familienbetrieb „eine Bastion österreichischer Gastfreundschaft bleibt und für eine perfekte Mischung von Tradition, Luxus, kultureller Bedeutung und der berühmten österreichischen Warmherzigkeit steht“. Extra erwähnt wird für die internationale Leserschaft außerdem, dass das Hotel tatsächlich mit dem „originalen Sacher-Torte-Kuchen“ in Verbindung steht, da es 1876 vom Sohn des Erfinders eröffnet worden sei.
Umso bemerkenswerter ist die Auswahl der Jury, da Geschichtsträchtigkeit allein in der Bestenliste nur wenig zählt: Moderne Luxus-Wellness-Ressorts an exotischen Urlaubsdestinationen dominieren die Liste. Unter den alteingesessenen Hotels rund um die Welt ist das Sacher das einzige ohne große Um- oder Zubauten aus den letzten Jahren. Nicht umsonst ließ es sich Sacher-Unternehmenschef Matthias Winkler nicht nehmen, die Ehrung am Donnerstagabend selbst in London abzuholen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.