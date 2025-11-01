Wiener Sacher nun unter den 50 weltbesten Hotels

Umso bemerkenswerter ist die Auswahl der Jury, da Geschichtsträchtigkeit allein in der Bestenliste nur wenig zählt: Moderne Luxus-Wellness-Ressorts an exotischen Urlaubsdestinationen dominieren die Liste. Unter den alteingesessenen Hotels rund um die Welt ist das Sacher das einzige ohne große Um- oder Zubauten aus den letzten Jahren. Nicht umsonst ließ es sich Sacher-Unternehmenschef Matthias Winkler nicht nehmen, die Ehrung am Donnerstagabend selbst in London abzuholen.