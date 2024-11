„Beim Skifahren fühle ich mich sehr britisch“

Vergangenen Samstag startete Skifahrerin Victoria Palla beim Weltcupslalom in Levi – und schied im ersten Lauf aus. In Gurgl bekommt sie am Samstag die nächste Chance. „Die Vorfreude ist schon richtig groß, viele Freunde werden kommen“, erzählt die 23-Jährige im Gespräch mit der „Krone“. Wer sie bei ihrem Lauf verfolgen will, darf allerdings nicht auf eine österreichische Flagge achten. Palla startet nämlich seit 2017 für Großbritannien. Das liegt an ihrem in London geborenen Vater. Er hat durch seine Vorfahren eine enge Bindung an Zell am See, wo er seinen Zweitwohnsitz und seine Tochter ihre Heimat hat.