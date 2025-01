Erste Salzburgerin hat ihr Ticket für die Heim-WM

Olympiasiegerin hatte anfangs auch Probleme

„Es ist schon etwas anderes, wenn man im Training fährt. Ich war schon auch nervös, hatte Materialprobleme und habe oft eingefädelt“, erklärt die 24-Jährige. Was die ersten Weltcupauftritte betrifft, kann sie sich aber die Olympiasiegerin Petra Vlhova als Vorbild nehmen. Die Slowakin hatte anfangs nämlich auch mit dem Umstieg in die Elite zu kämpfen, holte in den ersten zehn Auftritten nur einmal Punkte. „Ich merke schon, dass es ein Kopf-Problem ist“, weiß Palla. Vor der WM will sie noch gut trainieren und im Nor-Am Cup in Kanada sich Selbstvertrauen holen. „Da will ich einfach Spaß haben“, sagte sie vor dem Abflug.