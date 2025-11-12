Österreichische Post verzeichnete weniger Umsatz

Die Österreichische Post hat in den ersten drei Quartalen des Jahres ein Minus bei Ergebnis und Umsatz eingefahren. Beim Umsatz lag das Unternehmen mit 2,12 Milliarden Euro um 1,1 Prozent unter dem Vorjahr.
Das Betriebsergebnis erhöhte sich aber von 39,2 auf 41,2 Millionen Euro, beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) gab es einen Zuwachs von 93,4 auf 95,7 Millionen Euro. Zum Ausblick hielt das Unternehmen am Mittwoch fest, dass es im Gesamtjahr 2025 einen leichten Rückgang beim Umsatz und EBIT geben werde. 2026 soll es ausgeglichen weiter gehen.
Im vergangenen Jahr hatte die Post AG noch ein Plus von 20 Prozent beim Umsatz verzeichnet. Das wurde unter anderem auf einen Anstieg des Paketgeschäfts und einen Effekt von Wahlen (z.B. Zusendung von Wahlkarten) zurückgeführt. Der Briefversand ist hingegen regelmäßig gesunken.
Die Aktiengesellschaft mit Sitz in Wien hat österreichweit fast 29.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
