Österreichische Post verzeichnete weniger Umsatz

Das Betriebsergebnis erhöhte sich aber von 39,2 auf 41,2 Millionen Euro, beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) gab es einen Zuwachs von 93,4 auf 95,7 Millionen Euro. Zum Ausblick hielt das Unternehmen am Mittwoch fest, dass es im Gesamtjahr 2025 einen leichten Rückgang beim Umsatz und EBIT geben werde. 2026 soll es ausgeglichen weiter gehen.