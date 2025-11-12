Maler abgestürzt: Mit Kopf auf Boden aufgeschlagen

Zu dem Arbeitsunfall war es am Dienstagnachmittag in Ebbs im Tiroler Bezirk Kufstein gekommen. Der 29-jährige Maler stieg laut Polizei gegen 15.40 Uhr auf eine Schaltafel, die auf einem am Balkon stehenden Gerüst lag. „Im Zuge dessen kippte das Brett, woraufhin der Arbeiter das Gleichgewicht verlor“, schildern die Ermittler.