Maler abgestürzt: Mit Kopf auf Boden aufgeschlagen

Schrecklicher Arbeitsunfall im Tiroler Unterland: Im Zuge von Malerarbeiten bei einem Haus stürzte ein 29-jähriger Einheimischer von einem Gerüst rund fünf Meter in die Tiefe und schlug am Pflasterboden auf. Der junge Mann erlitt unter anderem schwere Kopfverletzungen.
Zu dem Arbeitsunfall war es am Dienstagnachmittag in Ebbs im Tiroler Bezirk Kufstein gekommen. Der 29-jährige Maler stieg laut Polizei gegen 15.40 Uhr auf eine Schaltafel, die auf einem am Balkon stehenden Gerüst lag. „Im Zuge dessen kippte das Brett, woraufhin der Arbeiter das Gleichgewicht verlor“, schildern die Ermittler.
Fünf Meter in die Tiefe
Der 29-Jährige stürzte daraufhin rund fünf Meter in die Tiefe und schlug mit voller Wucht auf dem darunterliegenden Pflasterboden auf. Er erlitt schwere Verletzungen – insbesondere am Kopf.
Mit Rettung ins Krankenhaus
Nach der notärztlichen Erstversorgung durch die alarmierten Rettungskräfte wurde der Schwerverletzte ins Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert.
