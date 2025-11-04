Ausgesperrter Arbeiter stürzte 4 Meter von Leiter

Bei einem Arbeitsunfall in Kramsach (Tiroler Bezirk Kufstein) wurde am Dienstag ein 25-jähriger Arbeiter schwer verletzt. Er war aus vier Metern Höhe von einer Leiter auf einen Brunnen gefallen, weil er durch ein Fenster in ein Haus gelangen wollte.
Der 25-Jährige und sein Arbeitskollege (16) führten am Dienstag im ersten Stock eines Kramsacher Einfamilienhauses Renovierungsarbeiten durch. In der Mittagspause passierte dann ein Missgeschick: Die beiden hatten sich ausgesperrt. Um wieder in das Objekt zu gelangen, wollten die Arbeiter ein gekipptes Badezimmerfenster im ersten Stock des Hauses öffnen.
Der 25-Jährige stieg nach oben und versuchte, das Fenster zu öffnen. Dabei verlor er das Gleichgewicht.
Die Polizei
Verlor Gleichgewicht und stürzte vier Meter ab
Dazu stieg der 25-Jährige über eine Aluminiumleiter nach oben, während der 16-Jährige diese festhielt. Doch beim Versuch, das Fenster zu öffnen, verlor der Ältere das Gleichgewicht und stürzte von der Leiter. Er schlug nach vier Metern auf einem im Boden eingebauten Ziggelbrunnen auf.
Sein Kollege leistete dem jungen Mann sofort Erste Hilfe und alarmierte die Einsatzkräfte. Der 25-Jährige wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert.
