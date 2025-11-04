Ausgesperrter Arbeiter stürzte 4 Meter von Leiter

Verlor Gleichgewicht und stürzte vier Meter ab

Dazu stieg der 25-Jährige über eine Aluminiumleiter nach oben, während der 16-Jährige diese festhielt. Doch beim Versuch, das Fenster zu öffnen, verlor der Ältere das Gleichgewicht und stürzte von der Leiter. Er schlug nach vier Metern auf einem im Boden eingebauten Ziggelbrunnen auf.