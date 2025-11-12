Trump darf weiterhin Lebensmittelhilfen kürzen

Das Ernährungshilfeprogramm SNAP, besser bekannt als „Food Stamps“ (Lebensmittelmarken), ist eine der wichtigsten Sozialleistungen in den USA. Die Zahlungen waren Anfang des Monats zum ersten Mal in der 60-jährigen Geschichte des Programms ausgesetzt worden. Empfänger der Hilfen waren daraufhin gezwungen, sich an überlastete Tafeln zu wenden oder auf Medikamente zu verzichten, um über die Runden zu kommen.