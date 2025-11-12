Horror-Crash auf der A12: Pkw ungebremst gegen Bus

Schrecklicher Unfall am späten Dienstagabend auf der A12 Inntalautobahn im Tiroler Unterland: Ein 52-Jähriger fuhr mit seinem Wagen ungebremst auf einen stehenden Reisebus auf. Der Pkw wurde durch die Wucht des Aufpralls im vorderen Bereich regelrecht „zusammengefaltet“. Der verletzte Lenker musste mit der Rettung ins Spital gebracht werden.
Ereignet hat sich der Horror-Crash kurz vor 22 Uhr auf der A12 bei Vomp im Bezirk Schwaz. Der 52-jährige Serbe fuhr mit seinem Pkw in Richtung Kufstein, als er plötzlich gegen den Omnibus aus der Schweiz krachte, der laut Polizei baustellenbedingt am ersten Fahrstreifen angehalten hatte.
„Reisebus zu spät bemerkt“
Der Autolenker habe eigenen Angaben zufolge den Reisebus viel zu spät bemerkt. Er konnte nicht mehr reagieren. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw im vorderen Bereich massiv beschädigt. Der verletzte 52-Jährige wurde von den alarmierten Rettungskräften vor Ort erstversorgt und im Anschluss ins Bezirkskrankenhaus Schwaz eingeliefert.
Der Pkw musste abgeschleppt werden. Der Reisebus konnte vor Ort notdürftig repariert werden und habe die Fahrt fortsetzen können. Weitere Personen seien nicht verletzt worden, so die Ermittler. Neben Rettung, Notarzt und Polizei stand auch die Feuerwehr im Einsatz.
