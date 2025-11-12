Horror-Crash auf der A12: Pkw ungebremst gegen Bus

„Reisebus zu spät bemerkt“

Der Autolenker habe eigenen Angaben zufolge den Reisebus viel zu spät bemerkt. Er konnte nicht mehr reagieren. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw im vorderen Bereich massiv beschädigt. Der verletzte 52-Jährige wurde von den alarmierten Rettungskräften vor Ort erstversorgt und im Anschluss ins Bezirkskrankenhaus Schwaz eingeliefert.