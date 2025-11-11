New chamber excitement
56 percent more: big financial increase for officials
When it comes to the salaries of its officials, the Salzburg Chamber of Commerce is not letting itself down in the coming year: a whopping 461,700 euros more is budgeted - an increase of 56 percent ...
The economy is weakening, the recession continues and the state is condemned to make savings. The whole state? No. At the Chamber of Commerce, the money is pretty loose at the moment, even when it comes to the salaries of Salzburg's officials.
