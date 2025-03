Riesenspinnen und Mücken plagen Ort in Italien

Das auf einer Landzunge in der Toskana gelegene Lagunenstädtchen ist sonst das Ziel für entspannte Ausflüge – doch wegen einer Invasion von Zuckmücken ist an Erholung in dem Badeort derzeit nicht zu denken. „Wir sind zu Hause eingesperrt wie in der Zeit von Covid“, klagen Betroffene. Wegen der Plage könne man nicht die Fenster öffnen und nicht einmal spazieren gehen. „Unsere Kinder [ ] atmen Luft voller Mücken“, wird die schlimme Lage in einer Petition auf Change.org erklärt.