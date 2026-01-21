Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mbuyi und Schaub out

Sportboss Katzer: „Wir werden im Sturm reagieren!“

Bundesliga
21.01.2026 20:04
Markus Katzer
Markus Katzer(Bild: GEPA)
Porträt von Rainer Bortenschlager
Von Rainer Bortenschlager

Rapid wird nach den Ausfällen von Claudy M‘Buyi und Louis Schaub noch einmal am Transfermarkt aktiv. Ein Angreifer soll her! „Wir sondieren den Markt, werden im Sturm reagieren“, bestätigt Sportchef Markus Katzer.

0 Kommentare

„Fußball ist wie das Leben, es gibt gute und schlechte Tage. Aber der Trainer hat neue Ideen, das verändert viel. Ich werde zu deutlich mehr Chancen kommen“, sprach aus Claudy Mbuyi beim Camp in Benidorm im Interview mit der „Krone“ der Tatendrang.

Claudy Mbuyi mit Ercan Kara
Claudy Mbuyi mit Ercan Kara(Bild: GEPA)

Es sollte sich 2026 mehr als nur seine neue (Kurzhaar-)Frisur ändern. Den Schritt aus Frankreich nach Österreich hatte der 26-Jährige, obwohl er St. Pölten auf Google suchen musste, sogar als „beste Entscheidung meines Lebens“ bezeichnet: „Ich genieße jeden Tag, es gibt keine schlechten Momente, nur Herausforderungen.“

Doch sein Optimismus wird auf eine harte Probe gestellt: Mbuyi zog sich beim 0:2-Test gegen Györ nämlich eine schwere Meniskusverletzung zu, muss am Knie operiert werden. Er fällt monatelang aus.

Markus Katzer mit Neo-Trainer Johannes Hoff Thorup
Markus Katzer mit Neo-Trainer Johannes Hoff Thorup(Bild: GEPA)

Katzer reagiert
Für Neo-Trainer Johannes Hoff Thorup ein Schock. Sein Offensivspiel wäre prädestiniert für Mbyui gewesen. Jetzt muss Rapid am Transfermarkt für die vorderste Front aktiv werden. Denn auch Nikolaus Wurmbrand und Nosa Dahl werden beim brisanten Start im Cup-Viertelfinale in Ried und dann im Top-6-Kampf in der Liga noch fehlen. „Wir sondieren den Markt, werden im Sturm reagieren“, bestätigt Sportchef Markus Katzer. Der noch die „Kaufverpflichtung“ bei Janis Antiste aus dem Leihvertrag mit Sassuolo wegverhandeln muss – sonst ist dessen Verbleib ebenfalls nicht gesichert. Der Sturm droht auch personell zu einem Lüfterl zu verkommen

Lesen Sie auch:
Claudy M’Buyi (l.) und Louis Schaub verletzten sich vor dem Start der zweiten Saisonhälfte.
Monatelange Pause
Doppeltes Pech für Rapid! M‘Buyi & Schaub verletzt
21.01.2026
krone.tv-Sport-News:
Verletzungspech bei Rapid + Potapova siegt erneut
21.01.2026

Aber Mbuyi war am Mittwoch nicht die einzige Hiobsbotschaft aus Hütteldorf: Louis Schaub muss ebenfalls unter das Messer, zog sich im Training eine Seitenbandverletzung im Knie zu – auch der Routinier fällt lange aus. Umso mehr muss für Rapid jetzt Mbuyis Motto gelten, er ist überzeugt: „Wenn man immer alles gibt, zahlt es dir der Fußball irgendwann zurück.“

Sein Optimismus bleibt!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Burgenland
Totes Baby: Kamera filmt Horror-Tat an Grenze
128.120 mal gelesen
Der Grenzübergang in Nickelsdorf
Oberösterreich
Abgestürzte wurde von Rettung ins Bordell gebracht
114.909 mal gelesen
Die Helfer hatten anfangs Probleme, zu der gestürzten Frau zu kommen, da sie mitten in einem ...
Steiermark
Steirischer DJ feuert mit Flinte auf Polizei – tot
114.184 mal gelesen
In diesem Haus in Hönigtal lebte der passionierte, aber psychisch auffällige Motorradfahrer.
Mehr Bundesliga
Mbuyi und Schaub out
Sportboss Katzer: „Wir werden im Sturm reagieren!“
Spielt mit Defi
LASK holt Innenverteidiger aus den Niederlanden
Krone Plus Logo
Sturm-Held schwärmt
Feyenoord? „Eines unserer größten Meisterstücke“
Monatelange Pause
Doppeltes Pech für Rapid! M‘Buyi & Schaub verletzt
Leihe
Neuer Stürmer! Altach bedient sich bei Hoffenheim

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf