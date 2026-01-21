Sportboss Katzer: „Wir werden im Sturm reagieren!“

Katzer reagiert

Für Neo-Trainer Johannes Hoff Thorup ein Schock. Sein Offensivspiel wäre prädestiniert für Mbyui gewesen. Jetzt muss Rapid am Transfermarkt für die vorderste Front aktiv werden. Denn auch Nikolaus Wurmbrand und Nosa Dahl werden beim brisanten Start im Cup-Viertelfinale in Ried und dann im Top-6-Kampf in der Liga noch fehlen. „Wir sondieren den Markt, werden im Sturm reagieren“, bestätigt Sportchef Markus Katzer. Der noch die „Kaufverpflichtung“ bei Janis Antiste aus dem Leihvertrag mit Sassuolo wegverhandeln muss – sonst ist dessen Verbleib ebenfalls nicht gesichert. Der Sturm droht auch personell zu einem Lüfterl zu verkommen