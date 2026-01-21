Tiroler Lebensretter starben selbst in Todeslawine

Weit über die Ortsgrenzen bekannt

Doch die Trauer geht über die Orts- und Bezirksgrenzen hinaus. Ekkehard Wimmer, Landesleiter der Bergrettung Tirol aus dem benachbarten Walchsee, kannte die zwei Opfer persönlich. „Es ist besonders tragisch, dass zwei so aktive Menschen aus dem Leben scheiden mussten“, zeigt er sich bestürzt.