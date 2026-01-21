Totes Baby am Carport: Bub erstickte bei Geburt

Das Schädel-Hirn-Trauma, das bei der ersten Obduktion festgestellt wurde und das der Bub durch den Sturz aus drei Metern Höhe erlitten hatte, dürfte jetzigen Erkenntnissen zufolge erst post mortem entstanden sein. Wenn der kleine Bub allerdings schon bei der Geburt ums Leben kam und die Frau ihn nicht in ihrem psychischen Ausnahmezustand getötet hat, müssen die Ermittlungen gegen die Mutter wohl eingestellt werden.