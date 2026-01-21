Niederlagen für KAC und Red Bull Salzburg

In Bruneck lief der KAC, der sich am vergangenen Sonntag als erstes Team das Play-off-Ticket gesichert hatte, ständig Rückständen hinterher. Mathias From nutzte im Mitteldrittel ein Überzahlspiel zum 1:1, Matt Fraser schaffte im Schlussabschnitt das 2:2. Auf das dritte Tor der Wölfe durch den US-Amerikaner Henry Bowlby drei Minuten vor Schluss hatten die Klagenfurter aber keine Antwort mehr parat und gingen nach zuletzt fünf Siegen wieder als Verlierer vom Eis. Für die fünftplatzierten Pustertaler war es hingegen der vierte Erfolg in Serie.