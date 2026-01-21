Spieler auf Eis – 99ers gehen auf Stürmersuche!

In Liebenau wird getuschelt, dass die Grazer nach einem speziellen Stürmer-Typus suchen: Einer, der „schmutzige“ Tore macht, aber auch für einen nötigen Schuss Aggressivität im Team sorgt. Bis zur Olympia-Pause ist der Transfermarkt in der ICEHL geöffnet – es gibt nur eine einzige Regel zu beachten: Mehr als zehn ausländische Spieler dürfen am Matchtag nicht am Spiel-Blankett stehen.