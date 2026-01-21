Vorteilswelt
Vor Salzburg-Hit

Spieler auf Eis – 99ers gehen auf Stürmersuche!

Steiermark
21.01.2026 19:59
Kriegen die Grazer Eishockey-Cracks noch einmal Verstärkung?
Kriegen die Grazer Eishockey-Cracks noch einmal Verstärkung?(Bild: GEPA)
Porträt von Volker Silli
Von Volker Silli

Vor dem Freitag-Schlagerspiel (18.30 Uhr) der Eishockey-Liga gegen Salzburg, bei dem der Liebenauer Bunker aus allen Nähten platzen dürfte, plagen das Eishockey-Team der Graz99ers Verletzungssorgen. Sportchef Pinter hat die Augen aber schon offen.

Chris Collins und Lukas Kainz stehen zwar wieder im Training, aber Anders Koch, Frank Hora und Nick Swaney müssen weiterhin passen, befinden sich nach wie vor nur im Reha-Training.

Vor allem der Ausfall von US-Stürmer Swaney lässt 99ers-Sportchef Philipp Pinter grübeln: „Wir halten die Augen natürlich nach einem Ersatz weit offen, sondieren den Markt. Aber wir würden nur die Bestmöglichen holen. Wenn einer verfügbar ist, muss er zu Tausend Prozent passen, charakterlich und spielerisch.“

99ers-Sportchef Philipp Pinter sondiert den Markt.
99ers-Sportchef Philipp Pinter sondiert den Markt.(Bild: Sepp Pail)

In Liebenau wird getuschelt, dass die Grazer nach einem speziellen Stürmer-Typus suchen: Einer, der „schmutzige“ Tore macht, aber auch für einen nötigen Schuss Aggressivität im Team sorgt. Bis zur Olympia-Pause ist der Transfermarkt in der ICEHL geöffnet – es gibt nur eine einzige Regel zu beachten: Mehr als zehn ausländische Spieler dürfen am Matchtag nicht am Spiel-Blankett stehen.

Steiermark

