Richterin entscheidet

Trotz Baustellen! Darum ist Austria optimistisch

Kärnten
21.01.2026 21:27
Gesellschafter Zeljko Karajica
Gesellschafter Zeljko Karajica(Bild: GEPA)
Porträt von Claudio Trevisan
Von Claudio Trevisan

Richterin Gudrun Slamanig kann am 22. Jänner über Austria Klagenfurts Zukunft im drohenden Insolvenzverfahren entscheiden – sie muss aber noch nicht! Violette versprühen totalen Optimismus. Entlassener Trainer Rolf Landerl sowie sein Co-Trainer warten jedoch noch auf Gelder – ebenso ein Teil der Spieler. Gar noch aus der Vorsaison. Die Fußballer-Gewerkschaften erklären die Lage.

Optimismus pur! Der herrscht bei Austria Klagenfurt.

