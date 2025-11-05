Vorteilswelt
Debüt im Nationalteam

Sintschnig ist noch früher dran als NHL-Ass Kasper

Kärnten
05.11.2025 10:57
VSV-Toptalent Paul Sintschnig.
VSV-Toptalent Paul Sintschnig.(Bild: GEPA)

Österreichs Eishockey-Nationalteam gastiert ab Donnerstag in Deutschland – mit fünf KAC-Cracks, darunter ist mit Simeon Schwinger auch der beste rot-weiß-rote Torschütze der ICE-Liga. Vom VSV ist nur ein Spieler dabei – Toptalent Paul Sintschnig ist mit 16 Jahren der jüngste Debütant in der Ära von Teamchef Bader.

Der beste rot-weiß-rote Torschütze in der ICE-Liga heißt momentan Simeon Schwinger! Zwar gleichauf mit Linz-Bomber Brian Lebler – trotzdem ist der KAC-Stürmer mit acht Treffern die große Überraschung der bisherigen Spielzeit. „Es ist ein richtig cooles Gefühl, die Scheiben gehen derzeit einfach rein und das Selbstvertrauen ist groß – ich komme zu vielen Chancen“, freut sich der 28-Jährige, der zuletzt sogar in die erste Linie der Rotjacken befördert wurde. Der Vorarlberger imponiert auch seinem Coach Kirk Furey, der Schwinger in Powerplay und Unterzahl einsetzt: „Er hat sich alles erarbeitet, seine Mentalität ist richtig gut.“

Porträt von Marcel Santner
Marcel Santner
Porträt von Stefan Plieschnig
Stefan Plieschnig
