Sintschnig ist noch früher dran als NHL-Ass Kasper

Der beste rot-weiß-rote Torschütze in der ICE-Liga heißt momentan Simeon Schwinger! Zwar gleichauf mit Linz-Bomber Brian Lebler – trotzdem ist der KAC-Stürmer mit acht Treffern die große Überraschung der bisherigen Spielzeit. „Es ist ein richtig cooles Gefühl, die Scheiben gehen derzeit einfach rein und das Selbstvertrauen ist groß – ich komme zu vielen Chancen“, freut sich der 28-Jährige, der zuletzt sogar in die erste Linie der Rotjacken befördert wurde. Der Vorarlberger imponiert auch seinem Coach Kirk Furey, der Schwinger in Powerplay und Unterzahl einsetzt: „Er hat sich alles erarbeitet, seine Mentalität ist richtig gut.“