Sintschnig ist noch früher dran als NHL-Ass Kasper

Österreichs Eishockey-Nationalteam gastiert ab Donnerstag in Deutschland – mit fünf KAC-Cracks, darunter ist mit Simeon Schwinger auch der beste rot-weiß-rote Torschütze der ICE-Liga. Vom VSV ist nur ein Spieler dabei – Toptalent Paul Sintschnig ist mit 16 Jahren der jüngste Debütant in der Ära von Teamchef Bader.
Der beste rot-weiß-rote Torschütze in der ICE-Liga heißt momentan Simeon Schwinger! Zwar gleichauf mit Linz-Bomber Brian Lebler – trotzdem ist der KAC-Stürmer mit acht Treffern die große Überraschung der bisherigen Spielzeit. „Es ist ein richtig cooles Gefühl, die Scheiben gehen derzeit einfach rein und das Selbstvertrauen ist groß – ich komme zu vielen Chancen“, freut sich der 28-Jährige, der zuletzt sogar in die erste Linie der Rotjacken befördert wurde. Der Vorarlberger imponiert auch seinem Coach Kirk Furey, der Schwinger in Powerplay und Unterzahl einsetzt: „Er hat sich alles erarbeitet, seine Mentalität ist richtig gut.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.